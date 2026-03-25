Mustafa Yılmaz, Harpa Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 3'üncü oldu
Büyükusta Mustafa Yılmaz, 153 oyuncunun katıldığı ve 11 tur yapılan Harpa Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 8,5 puanla 3. oldu. Turnuva, Reykjavik Açık Turnuvası öncesi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer