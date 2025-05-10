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Mustafa Kaplan gözyaşını tutamayarak isyan etti: Hatır gönül işleriyle düştük

Mustafa Kaplan gözyaşını tutamayarak isyan etti: Hatır gönül işleriyle düştük
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1. Lig'den küme düşen MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Amedspor maçının ardından konuşarak isyan etti. Takımın küme düşmesini değerlendiren Kaplan, "Hatır gönül işleriyle bu takım küme düştü. Biri oradan biri buradan arattırıyor takımı çalıştırmak için, yazık. Geçen yıl da bu yıl da aynısı."

Trendyol 1. Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Amedspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının 2. Lig'e düşmesinden üzüntü duyan Kaplan, basın toplantısında sonra gözyaşlarını tutamadı.

''KEŞKE 3-5 HAFTA ÖNCE GELSEYDİK''

Göreve gelmesiyle 3 maçını da kazandıklarını vurgulayan Kaplan, "Çok üzgünüm. Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik. Maç boyunca onurlu mücadelemizi sahaya yansıttık. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir. İkinci yarıda bizden önce 16 maç oynanmış 3 galibiyet, biz son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Keşke geçmişte 1 puanımız daha olsaydı. Özellikle Manisa maçı için söylüyorum. Ümraniye'nin de sahasında kaybedeceğini düşünmüyorduk. 2019'da olduğu gibi bugün de bir hikaye yazacaktık maalesef üçlü averajla biz küme düştük." ifadelerini kullandı.

''KAL DERLERSE KALIRIZ''

Ankaragücü'nü çalıştırmak için bu sezon çok beklediğini anlatan Kaplan, "Hiçbir yere gitmedim, bekledim. Geldim 3 maçı da aldık. Hem maddi hem de manevi olarak başkan da yanımızdaydı. Ankaragücü 'seneye kal' derse kalırız. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz." diye konuştu.

''HATIR GÖNÜL İŞLERİYLE KÜME DÜŞTÜK''

Mustafa Kaplan, toplantıdan ayrılırken de göz yaşlarını tutamayarak, "Hatır gönül işleriyle bu takım küme düştü. Biri oradan biri buradan arattırıyor takımı çalıştırmak için, yazık. Geçen yıl da bu yıl da aynısı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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