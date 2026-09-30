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Mustafa Genç'in hikayesini konu alan Son Raunt belgeseli Ankara'da tanıtıldı

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Eski milli boksör Mustafa Genç'in hikayesini konu alan Son Raunt belgeselinin gala gösterimi Ankara'da yapıldı. Galaya Genç'in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve davetliler katıldı. Genç, konuşmasında 23 yıl aradan sonra ringlere dönüş sürecini anlattı.

Eski milli boksör ve eski Ordu Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in hikayesini konu alan "Son Raunt" belgeselinin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri Konferans Salonu'nda düzenlenen galaya Mustafa Genç'in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve davetliler katıldı.

Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan Mustafa Genç, yaptığı konuşmada, "23 yıl aradan sonra, sağlık sorunlarından sonra antrenmana başladık ama o arada kurt, kan kokusunu aldı. Biz de ringlere geri döndük. Bilinçli, programlı bir şey değildi. Tamamen antrenman videolarının paylaşılmasıyla, Almanya'dan profesyonel boks teklifi gelmesiyle beraber hikaye bu noktaya geldi. Yönetmenimiz Ahmet Selim Sabuncu, tekrar ringe geri dönüşümü belgesele aktardı." diye konuştu.

Mustafa Genç'in hikayesini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çeken Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek "Mustafa Bey, yıllarca il müdürümüzdü. 1994'te de gençler boks şampiyonluğu var. İstiklal Marşımızı dinlettirdi. Bayrağımızı göndere çekti, bu çok kıymetli. Sporun nereden nereye geldiği... Sayın Cumhurbaşkanımızın sporcu bir kimliğinin olmasıyla Türkiye'nin dört bir tarafı spor ağı ile örülmüş oldu. Spor tesisleri, yüzme havuzları, sporcu eğitim merkezleri, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri gibi birbirinden değerli, gerçekten çok güzel tesisler ve spora çok güzel yatırımlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Son Raunt" belgeselinin gala gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA
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