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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'İlk yarıdan memnunum, ikinci yarı bize yakışmadı'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'İlk yarıdan memnunum, ikinci yarı bize yakışmadı'
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Iğdır FK maçının ardından, "İlk yarıdan memnunum, ikinci yarı bize yakışmadı" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Iğdır FK maçının ardından, "İlk yarıdan memnunum, ikinci yarı bize yakışmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, sahasında Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, açıklamalarda bulundu. Er, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmada iki farklı devre oynadıklarını ifade eden Er, ikinci yarıda skor avantajını koruma psikolojisinin oyunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Skoru koruma psikolojisi oyunu olumsuz etkiledi"

Mustafa Er, ikinci yarıda oyunu rakibe bıraktıklarını belirterek, "İkinci yarı bu psikolojiyle oyunu rakibe verdik. Rakibin 10 kişi kaldığı bölümde bile oyunu rakibe verdik. Bu hiç kabul edilemez. İlk yarıdan memnunum, ikinci yarıdaki oyun bize yakışmadı" diye konuştu.

Bu durumun analizini yaparak üzerinde çalışacaklarını kaydeden Er, "Bu şekilde oynarsak cezalandırılırız. Bu duruma rağmen kazanmak avantaj. Ciddi bir potansiyelimiz var, fiziksel durumumuz çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Mental gerginlik sahaya yansıdı"

c Takımın maç boyunca mental anlamda büyük bir gerginlik yaşadığını aktaran Mustafa Er, bunun da oyuna yansıdığını belirtti. Er, "Bugün inanılmaz şekilde mental anlamda gerginlik yaşadık ve bu oyunumuza yansıdı. Bu tamamen skoru koruma psikolojisi ve gerginliği. Değişiklikler yaptık ama fark etmedi" dedi.

Karşılaşmayı 45 dakika olumlu, 45 dakika ise olumsuz oynadıklarını vurgulayan Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"Skora göre oynamamamız gerektiğinin farkındayız. 45 dakika iyi, 45 dakika olumsuz oynadık. Kazanmak bizim için değerliydi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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