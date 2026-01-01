Haberler

Manisa FK, Mustafa Dalcı ile çıkışını sürdürüyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın gelişiyle birlikte son haftalarda gösterdiği performansla düşme hattından çıkmayı başardı. Dalcı'nın liderliğinde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Manisa FK, ilk yarıyı 23 puanla tamamlayarak 15. sıraya yükseldi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yenip devre arasına düşme hattının üzerinde giren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı fark yarattı. Siyah-beyazlıların başına 14'üncü haftada Taner Taşkın'ın yerine gelen Dalcı; 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak Manisa FK'yı ateş hattından çıkardı.

Dalcı'nın göreve başladığı hafta 10 puanla 18'inci basamakta yer alan Manisa temsilcisi ilk yarı sonunda 23 puana ulaşarak 15'inci sıraya yükseldi. Manisa FK, Mustafa Dalcı yönetiminde Adana Demirspor'u 5-0, Vanspor'u 2-1, Serik Spor'u (D) 1-0 ve Sakaryaspor'u (D) 2-0 yenerken, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Manisa FK sadece Pendikspor deplasmanında 2-0 kaybetti. Mustafa Dalcı'yla birlikte 13 puan toplayan Manisa FK, ikinci yarı öncesi camiasını umutlandırdı.

