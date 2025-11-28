Haberler

Mustafa Cengiz, Vefatının Dördüncü Yılında Anıldı

Mustafa Cengiz, Vefatının Dördüncü Yılında Anıldı
Güncelleme:
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, kabri başında anma töreniyle hatırlandı. Törende, ailesi ve Galatasaray camiasından birçok kişi yer aldı. Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, babasının karakterini ve Galatasaray'a olan sevgisini paylaştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Cengiz'e teşekkür etti ve vefatının üzüntüsünü dile getirdi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının dördüncü yılında kabri başında anıldı.

Ulus Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mustafa Cengiz'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, yalnızca bir başkanı değil, cesareti, beyefendiliği ve kalbindeki tertemiz niyetiyle herkese dokunan bir insanı andıklarını kaydetti.

Babası Mustafa Cengiz'in hastalığına rağmen o dönemde görevine devam ettiğini aktaran Sarper Cengiz, şunları söyledi:

"Babamın 'Son nefesime kadar görevime devam edeceğim.' diyen o kararlılığı, beyefendiliği, hoşgörüsü, başkalarını hep kendinden önce düşünen o büyük insanlığı onu çok özel bir yere koydu. 'İnan edin' sözü ve tüm Türkiye'ye Fetih Suresi'ni okuduğu o an, onun karakterinin en berrak mirasları olarak kalplerimize kazındı. O yalnız Galatasaray'ın değil, her kulübün, her rengin gönlünde yer eden nadir bir adamdı. Yerli ve millilik konusundaki hassasiyeti ve vatanına bağlılığı da onu daha kıymetli kıldı. Galatasaray'a duyduğu sevda ve özellikle taraftara olan sevgisi ise hayatının en saf duygularındandı. Bugün burada bulunan ve hastalığı boyunca desteğini esirgemeyen aileme, dostlarımıza, taraftarlarımıza, Galatasaray'ımıza ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kademelerine yürekten teşekkür ediyorum. Babacığım özlemin hiç azalmadı, mekanın cennet olsun."

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Bugün Mustafa başkanın vefatının 4. seneidevriyesi. Galatasaray'da 2018-2021 seneleri arasında başkanlık yaptı. Onunla aynı yaştayız. Yaşına rağmen, hastalığına rağmen Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadı. İyi bir Galatasaraylıydı. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür gönderiyorum. Vefatı tabii ki herkesi çok üzmüştür. Galatasaray ailesi olarak her zaman kalbimizde yer etti. Kendisine rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun. Geçmişte Galatasaray'a hizmet eden başkanlarımızı, çalışan herkesi anmak da Galatasaraylıların görevidir. Onları her zaman kalbimizde yaşatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından anma töreni son buldu.

