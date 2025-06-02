Muşspor, Teknik Direktör Fatih Çardak ile Devam Kararı Aldı
TFF 3. Lig'de play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 2. Lig'e yükselen Muşspor, teknik direktörü Fatih Çardak ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Kulüp başkanı, şampiyonlukta teknik ekibin önemli rol oynadığını vurgulayarak taraftar desteğiyle daha güçlü olacaklarını ifade etti.
TFF 3. Lig'de play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Muşspor, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam kararı aldı.
Muşspor, 2024-2025 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan teknik direktör Fatih Çardak ve ekibiyle yola devam etme kararı aldı. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz ve yönetim kurulu, yeni sezon için Çardak ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz tarafından yapılan açıklamada, teknik ekibin şampiyonluk sürecindeki katkılarına dikkat çekilerek, "Şampiyonluğumuzun mimarlarından olan teknik ekibimizle yeni sezonda da hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlü ve inançlı bir Muşspor için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ