Muşspor, Teknik Direktör Fatih Çardak ile Devam Kararı Aldı

Muşspor, Teknik Direktör Fatih Çardak ile Devam Kararı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 2. Lig'e yükselen Muşspor, teknik direktörü Fatih Çardak ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Kulüp başkanı, şampiyonlukta teknik ekibin önemli rol oynadığını vurgulayarak taraftar desteğiyle daha güçlü olacaklarını ifade etti.

TFF 3. Lig'de play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Muşspor, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam kararı aldı.

Muşspor, 2024-2025 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan teknik direktör Fatih Çardak ve ekibiyle yola devam etme kararı aldı. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz ve yönetim kurulu, yeni sezon için Çardak ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz tarafından yapılan açıklamada, teknik ekibin şampiyonluk sürecindeki katkılarına dikkat çekilerek, "Şampiyonluğumuzun mimarlarından olan teknik ekibimizle yeni sezonda da hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlü ve inançlı bir Muşspor için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe seçime gidiyor? Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı bomba hamle
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti

Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.