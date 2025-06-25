Muşspor Ozan Resuloğlu ile Sözleşme İmzaladı

Muşspor Ozan Resuloğlu ile Sözleşme İmzaladı
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TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Resuloğlu ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yetkilileri yer aldı ve genç oyuncuya başarılar dilendi.

Muşspor, 22 yaşındaki futbolcu Ozan Resuloğlu ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, orta saha oyuncusu Ozan Resuloğlu'nu kadrosuna kattı. İmza töreni, Futbol Şube Sorumlusu Erdal Alkaç'ın katılımıyla gerçekleşti. Sarı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Memleketinin renkleriyle sahada olmanın gururunu yaşayacak olan genç oyuncumuza sarı-beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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