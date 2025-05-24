Muşspor 2. Lig'e Yükseldi

Muşspor 2. Lig'e Yükseldi
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TFF 3. Lig yükselme play-off finalinde Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maçta goller Stanley Ohawuchi ve Yakup Alkan'dan geldi.

TFF 3. Lig yükselme play-off finalinde Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi.

Hakemler: Alper Akarsu, Nurettin Dinçer Demir, Faruk Yağlı

Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Akın Akman ( Yakup Alkan dk. 85), Ayetullah Korkmazer (Metin Yüksel dk. 62), Tuğkan Kamışoğlu (Muhammed Fatih Yıldırım dk. 85), Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 85), Stanley Ohawuchi (Ahmet Sun dk. 76), Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım

Teknik Direktör: Fatih Çardak

Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Samet Sargın (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 46), Celal Emir Dede (Emir Şenocak dk. 74), Şahin Şafakoğlu, Artun Akçakın, Serdar Güncü, Tayfun Kırca, Berkay Görmez (Bertuğ Bayar dk. 46), Güvenç Usta (Yiğit Epözdemir dk. 46), Volkan Altınsoy, Muhammed Demirci

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Stanley Ohawuchi (dk. 35), Yakup Alkan (dk. 90+8) (Muşspor)

Kırmızı kart: Muhammed Demirci (dk. 81) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Güven Usta, Artun Akçakın, Şahin Şafakoğlu (Balıkesirspor), İlker Günaslan, Emirhan Kayalar (Muşspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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