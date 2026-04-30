Aliağa FK ile Muş Spor Berabere Kaldı

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Arif Dilmeç, Azad İlhanALİAĞA FK: Ahmet Pekgöz- Veli, Erhan, Alberk (Dk. 64 Oktay), Emre (Dk. 46 Burak), Mertcan (Dk. 77 Suat), Oğuzhan, Muammer, Sergen, Harun (Dk. 46 Ahmet İlhan), Tahir (Dk. 32 Malik)MUŞ SPOR: Egemen- Muhammet Fatih, Yusuf, Erkam (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Arif Dilmeç, Azad İlhan

ALİAĞA FK: Ahmet Pekgöz- Veli, Erhan, Alberk (Dk. 64 Oktay), Emre (Dk. 46 Burak), Mertcan (Dk. 77 Suat), Oğuzhan, Muammer, Sergen, Harun (Dk. 46 Ahmet İlhan), Tahir (Dk. 32 Malik)

MUŞ SPOR: Egemen- Muhammet Fatih, Yusuf, Erkam (Dk. 81 Mert), İlker, Cumali, Onur Ramazan, Tuğkan (Dk. 81 Cem), Halil (Dk. 61 Emirhan), Ersel, Seçim Can (Dk. 52 Stanley)

GOLLER: Dk. 66 Malik (Aliağa FK) - Dk. 14 Seçim Can (Muş Spor )

SARI KARTLAR: Veli, Cumali (Aliağa FK), Halil (Muş Spor )

2'nci Lig Play-Off 1'inci Tur ilk maçında evinde Muşspor'u konuk eden Aliağa Futbol rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Muş Spor 14'üncü dakikada Seçim Can'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. Aliağa FK dakikalar 66'yı gösterdiğinde Malik'le eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı atılan gollerle berabere bitti. Maçın rövanşı 4 Mayıs Pazartesi günü Muş'ta oynanacak. Galip gelen takım adını bir üst tura yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
