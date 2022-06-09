Müslümanlığı seçtiğini açıklayan yıldız futbolcu, şimdi de ismini değiştirdi - Haberler

Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Thomas Partey ismini değiştirdi. Gana basınına açıklamada bulunan orta saha oyuncusu, ismini Yakubu olarak değiştirdiğini söyledi. Partey, mart ayında müslüman olduğunu açıklamıştı. Müslümanlar arasında büyüdüğünü belirten Ganalı yıldız, Faslı kız arkadaşıyla evlendikten sonra isim değişikliğini de duyurdu.

FORMADA THOMAS YAZACAK

İngiltere basınında yer alan haberde ise Ganalı orta saha oyuncusunun, Arsenal'da Thomas yazılı formasını giymeye devam edeceği aktarıldı. Arsenal'ın 2020'de 50 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer ettiği Thomas Partey, geride kalan sezon takımıyla 26 maça çıktı ve 2 gol attı.