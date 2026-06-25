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U20 Türkiye Şampiyonu Elif Akçiçek, Balkan Şampiyonası biletini aldı

U20 Türkiye Şampiyonu Elif Akçiçek, Balkan Şampiyonası biletini aldı
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U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli kategorisinde yarışan Muşlu sporcu Elif Akçiçek, altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Genç atlet, 11 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Akçiçek, 3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazandı.

Elif Akçiçek, Eskişehir'de düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli yarışını birinci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu olan Elif Akçiçek, şampiyona boyunca sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu başarıyla milli takım adına uluslararası arenada yarışma hakkı kazanan genç atlet, 11 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Elif Akçiçek, Romanya'daki organizasyonda da başarılı sonuçlar elde ederek ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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