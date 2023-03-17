Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Ekrana yansımayan anlarda sahayı birbirine kattı

Konyaspor kalecisi Sehic'in kendi yarı sahasından gelip galibiyet golüne sevinmesi, Muslera'yı çıldırttı. Kalesinden koşup Konyasporluların arasına dalan Muslera, Sehic'e sert hamlede bulundu. Arkası dönük olan ve buna rağmen yıkılmayan Sehic, Muslera'ya karşılık verdi. Oyuncular ikiliyi güçlükle ayırdı.