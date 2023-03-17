Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Ekrana yansımayan anlarda sahayı birbirine kattı
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Konyaspor kalecisi Sehic'in kendi yarı sahasından gelip galibiyet golüne sevinmesi, Muslera'yı çıldırttı. Kalesinden koşup Konyasporluların arasına dalan Muslera, Sehic'e sert hamlede bulundu. Arkası dönük olan ve buna rağmen yıkılmayan Sehic, Muslera'ya karşılık verdi. Oyuncular ikiliyi güçlükle ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, 14 maçtır kaybetmeyen lider Galatasaray'ı geriye düştüğü karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup etti.
GOLDEN SONRA YARI SAHASINI TERK ETTİ
Konyaspor, 90+3'te Oğulcan'ın golüyle maçta öne geçti. Ev sahibi ekibin futbolcuları büyük sevinç yaşadı. Kaleci Sehic yarı sahasını terk edip sevince katıldı.
MUSLERA ÇILDIRDI, ÜZERİNE KOŞTU
Sehic'in gol sevincine katıldığını gören Muslera, kalesini terk edip Konyasporlu futbolcuların arasına daldı. Sehic'in göğsüne hamlede bulunan Uruguaylı kaleci, aynı şekilde karşılık aldı. Konyasporlu futbolcular Muslera'yı sert şekilde itti. Galatasaraylı futbolcuların da araya girmesiyle iki kaleci uzaklaştırıldı.