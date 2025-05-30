Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
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Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
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Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Fernando Muslera'nın yeni adresi merak ediliyordu. Yıldız kalecinin muhtemel yeni adresiyle ilgili açıklama geldi. Penarol Yöneticisi Edgardo Novick, Velez ile oynanan maç öncesi yaptığı açıklamada teknik direktör Diego Aguirre'nin Muslera'nın transferini istediğini açıkladı.

Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera, Galatasaray'a veda ettiği basın toplantısında ülkesine yakın bir konumda forma giymek istediğini söylemişti. Bu doğrultuda Muslera ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

PENAROL'DEN MUSLERA AÇIKLAMASI

Penarol Yöneticisi Edgardo Novick, ligde Velez ile oynanan karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada teknik direktör Diego Aguirre'nin Fernado Muslera transferini istediğini söyledi. Novick ayrıca yaptığı açıklamada, Aguirre'nin Muslera konusunu takımın oyuncularından Martin Campana ve Guillermo de Amores ile de görüştüğünü dile getirdi.

"BUNUNLA İLGİLİ KONUŞAMAM"

Penarol Teknik Direktörü Diego Aguirre ise Velez maçının ardından Muslera'nın transferiyle ilgili konuşarak "Bu konuşmalar benim için özeldir ve basınla konuşulacak şeyler değildir. Oyuncularıma büyük saygı duyuyorum. Henüz gelmemiş oyuncular ve olasılıklar hakkında konuşmam doğru olmaz." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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