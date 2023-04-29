Muslera için planını yaptı! Aboubakar'dan derbiye özel hazırlık

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor. Muslera'nın zayıf taraflarına odaklanan başarılı futbolcu, Belçikalı özel antrenörüyle antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara daha önce golü bulunmayan Kamerunlu futbolcu, derbide gol atarak şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 32'inci haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbiye özel olarak hazırlanan Aboubakar'ın yaptığı antrenmanlarda gol yollarında etkili olmak için her şeyi denediği belirtildi.

MUSLERA'NIN SAĞINA ÇALIŞACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Aboubakar'ın Muslera'nın sağ bölgesine şutlarını göndereceği belirtildi. Muslera'nın bu sezon kalesinde gördüğü 23 golün 12'sini sağ tarafından gelen vuruşlarla yemesi de Uruguaylı file bekçisinin bu konudaki zaafını kanıtlıyor.

GOL ATAMADI

Siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu yaşayan Vincent Aboubakar, şimdiye kadar Galatasaray'a karşı gol atmayı başaramadı.