Muslera gidecek mi? Aldığı teklif Galatasaray'da tat kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kötü sonuçlar alan Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.

MUSLERA'YA KANCA

İddialara göre Meksika ekibi Nexaca, Uruguaylı eldivenin menajeri ile bir görüşme yaptı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi.

BURADA BIRAKMAK İSTİYOR

Galatasaray'da kazanmadık kupa bırakmayan Muslera, kariyerini Sarı-Kırmızılı takımda noktalamak istiyor. Ancak yeni sezonda sürpriz yaşanma ihtimali de var.

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