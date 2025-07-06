Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

SAHALARA BİR SÜRE VEDA EDECEK

Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Jamal Musiala, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi." ifadesini kullanmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Takımdan ayrıldığını yeni kulübünde paylaştığı fotoğrafla duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.