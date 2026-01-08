Haberler

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Samsunspor'un Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından Samsun'da yaşanan olay şaşkınlık yarattı. 62 yaşındaki bir şahıs, elinde bıçakla balkondan atlamaya çalıştı. Öfkeli kişinin "O Musaba buraya gelecek" diye bağırdığı öne sürüldü.

  • Samsun'da 62 yaşındaki bir kişi, elinde bıçakla balkona çıkarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
  • Olay, Samsunspor'un Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmesinin ardından yaşandı.
  • Şahıs, Samsunspor'un eski oyuncusu Anthony Musaba'nın karşılaşmada iki asist yapmasının ardından sinirlerine hakim olamadı.

Samsun'da 62 yaşındaki bir kişi, elinde bıçakla balkona çıkarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Balkondan atlamaya çalıştığı belirtilen şahıs, olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI

Show TV'nin haberine göre olayın, Samsunspor'un Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmesinin ardından yaşandığı belirtildi.

"O MUSABA BURAYA GELECEK" DİYE BAĞIRDI

Haberde yer alan iddiaya göre; Samsunspor'un eski oyuncusu Anthony Musaba'nın karşılaşmada iki asist yapmasının ardından sinirlerine hakim olamayan şahıs, "O Musaba buraya gelecek" diye bağırdı. Öfkeli kişinin eline geçen eşyaları balkondan aşağı fırlattığı da öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
