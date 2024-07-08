Şehit Polis Musa Yüce'nin Adını Taşıyan Muaythai Şampiyonası Kayseri'de Yapıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'nin Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10-14 yaş arasında 160 sporcu, 28 kulüpten şampiyonaya katıldı.
Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.
Şampiyonaya, 28 kulüpten 10-14 yaş arasında 160 sporcu katıldı.