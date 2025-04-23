Musa Aydın'dan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Katılım Sınırlamasına Eleştiri

Türkiye Güreş Federasyonu eski Başkanı Musa Aydın, yağlı güreşin sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin özünü taşıyan kadim bir kültür olduğunu vurgulayarak, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılım sınırlaması getirilmesini eleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu eski Başkanı Musa Aydın, son dönemde yapılan uygulamalarla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin genetiğiyle oynandığını ve bu mirasın zedelenme riski taşıdığını ifade etti. Aydın, yağlı güreşin ve Kırkpınar'a dair yaptığı önemli uyarıları şöyle sıraladı:

Kırkpınar, 1000 yıllık Türk medeniyetinin ve 664 yıllık kültürümüzün bir parçasıdır.

Güreşler, kıbleye dönük salavatlarla başlar; bu sadece bir spor değil, aynı zamanda maneviyatı derin bir ibadettir.

Usta-çırak ilişkisi, sevgi, saygı ve centilmenlik yağlı güreşin temelidir.

Kıspet; yalnızca bir giysi değil, ustalık isteyen bir sanat eseridir.

Ağalık müessesesi gönüllülük, hayırseverlik ve hamilik demektir.

Davul-zurna sadece müzik değil, cenk havasının, savaş ruhunun taşıyıcısıdır.

"Katılım sınırlaması kültürümüzle bağdaşmaz"

Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'nde pehlivan sayısının azaldığına dikkat çeken Aydın, "Geçmişte 3000 pehlivanın katıldığı Kırkpınar'da bugün yalnızca 852 pehlivan güreşmektedir. 75 başpehlivanın yer aldığı CW güreşlerinin aksine, Kırkpınar'da sadece 40 başpehlivanın olması bu kültürün küçültüldüğünü göstermektedir. Her pehlivanın hayali Kırkpınar'da güreşmektir. Katılım sınırlandırılmamalı, aksine 5-6 güne yayılarak daha fazla pehlivanın yer alması sağlanmalıdır" dedi.

"Gelenekle oynarsanız, geleceği kaybedersiniz"

Euro Lig mantığıyla yapılan uygulamaların, 664 yıllık geleneği tehdit ettiğini belirten Musa Aydın, "Bugün biri 32 başpehlivan fazla der, yarın 16'ya düşürür; böyle giderse Kırkpınar'ın bitişini yalnızca seyretmek kalır bize. Kırkpınar; sadece bir spor organizasyonu değil, Türk-İslam kimliğinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu kültüre sahip çıkmak, sadece güreşi değil, milletin özünü yaşatmak demektir. Milletler kültürleriyle ayakta durur. Kültürüne sahip çıkmayan millet, başkasının kültürüne esir düşer" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL