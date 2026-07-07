Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle minik yüzücülere katılım belgeleri verildi

Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara katılım belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan minik sporcular için Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda katılım belgesi töreni gerçekleştirildi. Çocukların yüzme öğrenmesini teşvik etmek, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmek ve güvenli yüzme becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme teknikleri öğretildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan sporcular, düzenlenen törende katılım belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Proje sayesinde çocuklar hem yüzme öğrenme fırsatı bulurken hem de sporun disiplin, özgüven ve sosyal gelişime olan katkılarından yararlanma imkanı elde etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törende minik sporcuların sevinci renkli görüntülere sahne oldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı