Haberler

Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle minik yüzücülere katılım belgeleri verildi

Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle minik yüzücülere katılım belgeleri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini başarıyla tamamlayan çocuklara katılım belgeleri törenle takdim edildi.

Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara katılım belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan minik sporcular için Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda katılım belgesi töreni gerçekleştirildi. Çocukların yüzme öğrenmesini teşvik etmek, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmek ve güvenli yüzme becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme teknikleri öğretildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan sporcular, düzenlenen törende katılım belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Proje sayesinde çocuklar hem yüzme öğrenme fırsatı bulurken hem de sporun disiplin, özgüven ve sosyal gelişime olan katkılarından yararlanma imkanı elde etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törende minik sporcuların sevinci renkli görüntülere sahne oldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

Her liderin hayali: Yeni Air Force One'da yok yok!
Trump, mehter marşını 'OK' işaretiyle onayladı

Beştepe'de Trump'ı duraksatan detay! Beğenisini böyle gösterdi
Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, 'uçan kale' sahaya indi

7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Adliye önünde dehşet anları! Bir anda silahlar patladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Türkiye ile Kanada arasında STA müzakereleri başlatıldı

Ankara'ya gelir gelmez başladı! O ülkeyle serbest ticaret çok yakın
Takımını çeyrek finale taşıyan Messi, maç sonunda mutluluktan ağladı

Sihrini yaptı, milyonları sevinçten ağlattı! Bu adamı kim durduracak?