Muş'ta Yaz Spor Okulları Kapsamında Güreş Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor

Muş'un Korkut ilçesinde yaz spor okulları kapsamında başlatılan güreş antrenmanları yoğun katılımla sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında Muş'un Korkut Spor Salonu'nda düzenlenen güreş antrenmanları yoğun ilgi görüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan genç sporcular, temel tekniklerin yanı sıra kondisyon antrenmanlarıyla da kendilerini geliştiriyor. Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, yaz spor okullarının gençleri spora teşvik ettiğini ve ilçe genelinde her branşta düzenlenen etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. - MUŞ