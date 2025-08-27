Muş'ta Yaz Spor Okulları Kapsamında Güreş Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor

Muş'ta Yaz Spor Okulları Kapsamında Güreş Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Korkut ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarında güreş antrenmanları yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Genç sporcular, uzman antrenörler eşliğinde hem teknik hem de kondisyon antrenmanları yapıyor.

Muş'un Korkut ilçesinde yaz spor okulları kapsamında başlatılan güreş antrenmanları yoğun katılımla sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında Muş'un Korkut Spor Salonu'nda düzenlenen güreş antrenmanları yoğun ilgi görüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan genç sporcular, temel tekniklerin yanı sıra kondisyon antrenmanlarıyla da kendilerini geliştiriyor. Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, yaz spor okullarının gençleri spora teşvik ettiğini ve ilçe genelinde her branşta düzenlenen etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı

Ünlü oyuncu seneler önce maruz kaldığı tacizi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.