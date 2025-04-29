Muş'ta Voleybol Antrenmanlarına Yoğun İlgi

Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor salonunda başlatılan voleybol antrenmanları, sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen antrenmanlarda gençler hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu pekiştiriyor. İlçe genelinden farklı yaş gruplarındaki sporcuların katılım gösterdiği çalışmalarda temel voleybol teknikleri, koordinasyon ve dayanıklılık gibi konular üzerinde duruluyor. - MUŞ