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Muş'ta Voleybol Antrenmanlarına Yoğun İlgi

Muş'ta Voleybol Antrenmanlarına Yoğun İlgi
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Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde düzenlenen voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde gençlerin katılımıyla devam ediyor. Antrenmanlar fiziksel gelişimi desteklerken, takım ruhunu da pekiştiriyor.

Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor salonunda başlatılan voleybol antrenmanları, sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen antrenmanlarda gençler hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu pekiştiriyor. İlçe genelinden farklı yaş gruplarındaki sporcuların katılım gösterdiği çalışmalarda temel voleybol teknikleri, koordinasyon ve dayanıklılık gibi konular üzerinde duruluyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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