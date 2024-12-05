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Muş'ta Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Muş'ta Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası Başladı
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Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası', Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun açılış vuruşu ile start aldı. Turnuva, 27 takımın katılımıyla gerçekleşiyor ve sosyal kaynaşma açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası' başladı.

Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kış etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Bulanık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun vuruşuyla start aldı. Burada konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kış memleketinde yaşadıklarını belirterek, "Bu tarz ekinlikler hem sosyal olarak sizler için hem de kurumlar arasında kaynaşma açısında çok değerli buluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza kazasız, belasız bir turnuva diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ise Muş'ta ilk defa Bulanık ilçesinde Ayak Tenisi Turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler, bizim için yalnızca spor değil aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir adım anlamı taşıyor. Bu turnuvayı destekleyen Bulanık Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'ya teşekkür ediyorum ve turnuvaya katılan 27 takıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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