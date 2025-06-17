Muş'ta Gençlik ve Spor Festivalleri'nde Kano ve Rafting Heyecanı

Muş'ta Gençlik ve Spor Festivalleri'nde Kano ve Rafting Heyecanı
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Muş'ta düzenlenen 'Gençlik ve Spor Festivalleri' kapsamında Alparslan 2 Barajı'nda kano ve rafting etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatırken, su sporları konusunda gençlerin ilgisinde artış hedefleniyor.

Muş'ta, ' Gençlik ve Spor Festivalleri' kapsamında düzenlenen kano ve rafting etkinliği, Alparslan 2 Barajı'nda renkli görüntülere sahne oldu.

Muş'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 'Gençlik ve Spor Festivalleri' etkinlikleri kapsamında kano ve rafting organizasyonu düzenlendi. Sporun tabana yayılması ve sağlıklı yaşam farkındalığının artırılması amacıyla Alparslan 2 Barajı'nın Tepeköy mevkiindeki gölet alanda gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, gölettin su sporları için son derece uygun olduğunu belirterek, "Bugün burada sporcularla, su sporlarıyla ilgilenen gençlerle, antrenörler eşliğinde etkinlik gerçekleştirdik. Herkes İçin Spor Federasyonumuz ile beraber ilimizde gençlerimizin hem doğayla hem su sporlarıyla hem de diğer branşlarla daha çok uğraşmalarını istiyoruz. Havaların ısınmasıyla beraber, artık doğa yürüyüşlerini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha çok su sporlarının, önemine binaen gençlerimizi buralara getireceğiz. Burada kano ve rafting yapacağız" dedi.

Muş'un birçok baraj ve ırmağının kano ve rafting sporu yapmak için müsait olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bunun için de doğaseverleri, özellikle raftingle ilgilenenleri, kano yapmak isteyen çevredeki sporcuları da bekleriz. İnşallah yakında bir etkinlik takvimimizi de ortaya koyacağız. Önümüzdeki günlerde su sporlarıyla ilgili de ilimizde birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Su sporlarıyla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra da hem bölgesel hem de ulusal olarak burada birçok turnuvaya, birçok yarışmaya ev sahipliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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