Muş'ta gençlerden boksa yoğun ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Okul Sporları kapsamında Muş'ta başlatılan boks antrenmanları yoğun ilgi ile devam ediyor.

Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen boks antrenmanları yoğun ilgi görüyor. Malazgirt ve Hasköy ilçelerinde bulunan spor salonlarında devam eden çalışmalarla genç sporcular disiplinli antrenman programlarıyla güçlenerek kendilerini geliştiriyor. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla yürütülen antrenmanlarda temel boks eğitimlerinin yanı sıra dayanıklılık, koordinasyon ve teknik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Antrenörler eşliğinde sürdürülen programlarda öğrenciler fiziksel ve mental olarak turnuvalara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, okul sporları faaliyetlerinin gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, ilçe müdürlükleri bünyesinde farklı branşlarda düzenlenen antrenmanlara tüm gençleri davet etti. Kılıç, Malazgirt ve Hasköy spor salonlarında yürütülen çalışmaların geleceğin sporcularını yetiştirmede önemli rol üstlendiğini ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı