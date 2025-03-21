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Muş'ta Futbol Kursu Gençleri Spora Teşvik Ediyor

Muş'ta Futbol Kursu Gençleri Spora Teşvik Ediyor
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Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen futbol kursu, uzman antrenörler eşliğinde genç sporcular için devam ediyor. Kurs, futbolun temel eğitiminin yanı sıra taktik ve teknik çalışmalarla sporcuların bireysel ve takım becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen futbol kursu, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam ediyor.

İlçedeki futbol sahasında gerçekleştirilen kurs, genç sporcuların büyük ilgisini çekiyor. Temel futbol eğitiminin yanı sıra taktik ve teknik çalışmaların da yapıldığı antrenmanlarda, sporcular hem bireysel becerilerini geliştiriyor hem de takım oyununu öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, futbol kursunun bölgedeki gençleri spora teşvik etmek ve altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Kursun ilerleyen dönemlerde daha fazla katılımcıyla devam edeceği ifade eden Müdür Taşdemir, gençlerin spora olan ilgisini artmayı hedeflediklerini vurguladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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