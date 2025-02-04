Muş'ta Badminton Gençler Grup Müsabakaları Başladı

2024-2025 eğitim öğretim yılı 'Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları' Muş'ta başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuvaya 11 farklı ilden 20 takım katılım sağladı.

Muş Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Ağrı, Bingöl, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Hakkari'den gelen sporcular mücadele ediyor. Toplamda 100 sporcunun ter döktüğü turnuvada, 20 hakem ve 40 antrenör görev yapıyor.

Muş'u temsilen 4 takımın katıldığı müsabakalar, 6 Şubat Perşembe günü sona erecek. Turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun görevlendirdiği 20 hakem, 7 farklı ilden turnuva için bir araya geldi. Organizasyonun başhakemliğini ise Muş'un ulusal hakemlerinden Ramazan Konak üstleniyor.

Müsabakanın 3 gün devam edeceğini belirten Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Sizleri Sultan Alparslan'ın bizlere emaneti olan, Kadim Muş ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada bölge illerimizden 20 takımımız üç gün sürecek olan gençler A grubu kız ve erkek grup müsabakalarını hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muş ilimiz biraz soğuk ama insanları sıcaktır. Güzel bir memlekettesiniz, inşallah bizler de sizler için çok iyi bir ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle bizlere her zaman destek olan herkese teşekkür ederiz. Bu müsabakada 20 hakemimiz, 40 antrenör görevlendirildi. İnşallah ev sahipliğimizde oynanan müsabakaları kazasız belasız bitirmeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Şu an burada badminton sporun müsabakaları yapılıyor. Birazdan yarışmada dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek. Ama bana göre buraya katılım sağlamak zaten en büyük başarıdır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder başarılar dilerim" dedi. - MUŞ