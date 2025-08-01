Muş'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Başladı

Muş'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Başladı
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Muş'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, 17 ilden 250 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, organizasyonun gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Muş'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 17 ilden 250 sporcu ve 51 antrenör katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan müsabakalarda sporcular derece için mindere çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İlde ulusal ve uluslararası organizasyonları yapacak duruma geldiklerini belirten Kılıç, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın yaptığı yatırımlar gençlerimize vermiş olduğu değeri ortaya koyuyor. 17 ilimizden 250 sporcu buraya geldi. Yine 51 antrenör ve idarecimiz ile 20 hakem bu anlamlı organizasyona görev alıyor. Müsabakalarımız 3 gün sürecek." dedi.

Müsabakaya katılan gençlerin heyecanlı olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin heyecanlarını yüzlerinde gördüm. Gerçekten geleceğe spor adına, güreş adına olumlu bakıyorum. İnşallah buralardan dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Hepsine başarılar diliyorum. Kadim Anadolu kültürünün özünü taşıyan, milletimizin asaletini ve gücünü yansıtan ata sporumuz güreş etrafında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güreş sadece bir fiziksel mücadele değil, aynı zamanda sabrın, ahlakın ve disiplini kuşanmanın adıdır. Kırkpınar'dan bugüne kadar süregelen bu köklü geleneği yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve gençlerimizi bu değerlerle buluşturmak bizler için büyük bir sorumluluk."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Spor
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