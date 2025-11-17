Muş'ta Amatör Spor Kulüplerine 2 Milyon TL Destek

Muş'ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik 2 milyon TL'lik malzeme desteği verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 35 spor kulübüne çeşitli spor malzemeleri teslim edildi. Program, geçtiğimiz günlerde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, spor faaliyetlerinin yalnızca bir kurum ya da kişinin çabasıyla sürdürülemeyeceğini vurguladı. Vali Çakır, sporun tüm paydaşların; idarecilerden kulüp başkanlarına, esnaftan antrenör ve sporculara kadar herkesin uyum ve iş birliği içinde çalışmasıyla gelişebileceğini ifade etti. Vali Çakır, "Şu an burada, genç yavrularımızla birlikte olmaktan dolayı en az onlar kadar heyecanlı ve gururluyum. Muş'a geldiğimiz günden beri her zaman ifade ediyoruz: Biz sporun ve sporcunun her daim dostu olacağız. Allah'a şükür, bu sözümüzü bugüne kadar tüm arkadaşlarımla birlikte yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Muş gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Açıkçası ben de bilmiyordum; biraz önce Kemal Başkan'ın konuşmasından öğrendim. Biliyorsunuz, akademi ligleri başladı. Mütevazı bir nüfusa sahip olan Muş'un, Türkiye'de bu liglere en fazla takım gönderen şehirlerden ikincisi olduğunu öğrendim ve bundan büyük bir memnuniyet duydum. Değerli hocalarım, kıymetli antrenörlerim. Bu başarıda en büyük pay sizlere ait. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü çocukları keşfeden, okullarda gelişim süreçlerini doğru şekilde yöneten, sporla güzel bir entegrasyon sağlayan ve yetenekli sporcuları ortaya çıkaran siz beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörlerimizsiniz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak yaptıkları her çalışma aslında gençlerin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirterek, "Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz spor malzemeleri, kulüplerimizin sahadaki performansını artırmanın yanı sıra genç sporcularımızın moral ve motivasyonuna da önemli katkı sağlayacaktır. Her bir gencimizin sporun içinde yer alması, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve disiplinli bir yaşam sürmesi bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Bu kapsamda çalışmalarımıza her zaman destek olan ve bugün gerçekleştireceğimiz programda da büyük katkı sunan Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Gençlere ve spora gösterdikleri ilgi, bizlere güç veren en önemli unsurlardan biridir. Kendilerinin sağladığı destek, ilimizde sporun gelişmesine büyük ivme kazandırmıştır. Ayrıca Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize ve sahada emek veren tüm sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ