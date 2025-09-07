Muş Spor ve Ankara Demirspor Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında Muş Spor Kulübü, sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Erkam Reşmen ve Mert Aktaş kaydetti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Berat Çelik, Yunus Yıldız, Ogün Keleş
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Mert Kula, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu (Bilal Budak dk. 66), Onur Ramazan Toprak (Oğuzhan Akgün dk. 46), Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 85), Emirhan Karagülle (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Yusuf Yıldırım, Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 66)
Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Murat Karadeniz, Enes Albak, Gökhan Kurumuş, Furkan Işıkdemir (Tolunay Artuç dk. 82), Eralp Aydın (Muzafer Kocaer dk. 78), İsa Halidi (Taha Atay dk. 90+4), Batuhan Süer, Atakan Dama (Berk Yiğit Karadağ dk. 78), Mert Aktaş, Ömer Nergiz (Kadir Subaşı dk. 90+4)
Goller: Erkam Reşmen (dk. 12) (Muş Spor Kulübü), Mert Aktaş (dk. 33) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ersel Aslıyüksek, İlker Günaslan, Cumali Bişi (Muş Spor Kulübü), Batuhan Süer, Eralp Aydın, Ömer Talha Nergiz, Tolunay Artuç (Ankara Demirspor) - MUŞ