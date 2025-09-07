Haberler

Muş Spor ve Ankara Demirspor Berabere Kaldı

Muş Spor ve Ankara Demirspor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında Muş Spor Kulübü, sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Erkam Reşmen ve Mert Aktaş kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Berat Çelik, Yunus Yıldız, Ogün Keleş

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Mert Kula, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu (Bilal Budak dk. 66), Onur Ramazan Toprak (Oğuzhan Akgün dk. 46), Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 85), Emirhan Karagülle (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Yusuf Yıldırım, Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 66)

Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Murat Karadeniz, Enes Albak, Gökhan Kurumuş, Furkan Işıkdemir (Tolunay Artuç dk. 82), Eralp Aydın (Muzafer Kocaer dk. 78), İsa Halidi (Taha Atay dk. 90+4), Batuhan Süer, Atakan Dama (Berk Yiğit Karadağ dk. 78), Mert Aktaş, Ömer Nergiz (Kadir Subaşı dk. 90+4)

Goller: Erkam Reşmen (dk. 12) (Muş Spor Kulübü), Mert Aktaş (dk. 33) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ersel Aslıyüksek, İlker Günaslan, Cumali Bişi (Muş Spor Kulübü), Batuhan Süer, Eralp Aydın, Ömer Talha Nergiz, Tolunay Artuç (Ankara Demirspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı

Sümbül Ağa'yı görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.