Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Muş SK: 1Konyaspor: 4
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor Kulübü, sahasında Tümosan Konyaspor'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Golleri Ersel Aslıyüksek (Muş SK), Enis Bardhi, Calusic ve Melih Bostan (Konyaspor) attı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Tümosan Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Stat: Muş Şehir Stadyumu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu

Muş SK: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Oğuzhan Akgün dk. 68), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Ohawuchi dk. 57), Ayetullah Korkmazer (Emirhan Karagülle dk. 57), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Ştefanescu dk. 72), Calusic, Andzouana (Mücahit İbrahimoğlu dk. 58), Utku Eriş, Tunahan Taşçı, Jo Jin-Ho (Guilherme dk. 58), Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (İsmail Esat Buğa dk. 57), Kaan Akyazı ( Enis Bardhi dk. 22)

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 89) (Muş SK), Enis Bardhi (dk. 38), Calusic (dk. 52), Melih Bostan (dk. 53 ve 90+2) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Cumali Bişi (Muş SK), İsmail Esat Buğa (Konyaspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
