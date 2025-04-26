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Muş Spor Kulübü, Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 Mağlup Etti

Muş Spor Kulübü, Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. Goller Akın Akman, Halil Yılmaz ve Yusuf Yıldırım'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Fatih Deveci, Eren Öksüzler

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Akın Akman (Ahmet Sun dk. 62), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Yüksel dk. 62), Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 73), Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Metin Emre Karaal dk. 78), Yusuf Yıldırım, Stanley Ohawuchi (Yakup Alkan dk. 62)

Anadolu Üniversitesi: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Enes Bağdemir, Özkan Geldi, Abdullah Şahin, Anıl Özçelik (Efecan Barlık dk. 46), Berkay Güntay (Gani Burgaz dk. 63), Deniz Karadeniz, Ahmet Keleş (Recep İnanç dk. 46), Tayyip Mevlüt Kaya (Emir Aktürk dk. 84), Noyan Öz (Necati Delibasi dk. 84)

Goller: Akın Akman (dk. 3) Halil Yılmaz (dk. 18 pen.), Yusuf Yıldırım (dk. 28) (Muş Spor Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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