Haberler

Muş Spor Kulübü, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 ile Geçti

Muş Spor Kulübü, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 ile Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçta goller Bilal Budak, Tuğkan Kamışoğlu ve Ersel Aslıyüksek'ten geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Sabit Selvi, Bedirhan Soydemir, Erdi Abdulmecit Sayar

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen (Muhammed Fatih Yıldırım dk. 77), Cumali Bişi, Bilal Budak (Stanley Ohawuchi dk. 77), Onur Ramazan Toprak (Oğuzhan Akgün dk. 68), Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle dk. 68), Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 82), Yusuf Yıldırım, Ersel Aslıyüksek.

1461 Trabzon FK: Metin Uçar, Mustafa Akbaş, Emir Tintiş (Buğrahan Karslı 46), Sedat Dursun, Yusuf Şahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Yiğit Kemal Turan (Muhammet Seymen Aslan dk. 46), Ferhan Evren (Hamza Özdemir dk. 71), Sami Satılmış, Naim Saruhan Dönmez (Metehan Yılmaz dk. 64), Enes Karakuş (Veysel Karani Ünal dk. 46).

Goller: Bilal Budak (dk. 19), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 27), Ersel Aslıyüksek (dk. 61, 90+4), (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Ersel Aslıyüksek, Erkam Reşmen, Muhammed Fatih Yıldırım (Muş Spor Kulübü), Buğrahan Karslı (1461 Trabzon FK) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.