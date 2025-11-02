Muş Spor Kulübü, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 ile Geçti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçta goller Bilal Budak, Tuğkan Kamışoğlu ve Ersel Aslıyüksek'ten geldi.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Sabit Selvi, Bedirhan Soydemir, Erdi Abdulmecit Sayar
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen (Muhammed Fatih Yıldırım dk. 77), Cumali Bişi, Bilal Budak (Stanley Ohawuchi dk. 77), Onur Ramazan Toprak (Oğuzhan Akgün dk. 68), Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle dk. 68), Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 82), Yusuf Yıldırım, Ersel Aslıyüksek.
1461 Trabzon FK: Metin Uçar, Mustafa Akbaş, Emir Tintiş (Buğrahan Karslı 46), Sedat Dursun, Yusuf Şahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Yiğit Kemal Turan (Muhammet Seymen Aslan dk. 46), Ferhan Evren (Hamza Özdemir dk. 71), Sami Satılmış, Naim Saruhan Dönmez (Metehan Yılmaz dk. 64), Enes Karakuş (Veysel Karani Ünal dk. 46).
Goller: Bilal Budak (dk. 19), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 27), Ersel Aslıyüksek (dk. 61, 90+4), (Muş Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Ersel Aslıyüksek, Erkam Reşmen, Muhammed Fatih Yıldırım (Muş Spor Kulübü), Buğrahan Karslı (1461 Trabzon FK) - MUŞ