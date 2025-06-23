Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Değişti

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, merkeze alınırken, yerine Yusuf Kılıç atandı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Mehmet Arif Taşdemir, merkeze alındı. Taşdemir'in yerine Ankara Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç atandı. Muş'ta bulunduğu süre boyunca spor yatırımlarının yanı sıra gençlik çalışmaları, kültürel etkinlikler ve sosyal projelerle ön plana çıkan Taşdemir, özellikle kırsal kesimdeki çocuklara yönelik faaliyetleriyle kamuoyunun takdirini kazandı. Gençlik merkezleri, spor tesisleri ve organizasyonlarla kente değer katan Taşdemir döneminde, Muş birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. - MUŞ