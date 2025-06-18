Muş Emniyet Müdürü'nden Muşspor'a Özel Plaka Hediyesi

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, 2. Lig'e yükselen Muşspor'a, özel '49 MUS 49' plakasını hediye etti.

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, 2. Lig'e yükselen Muşspor'a, Muş'un plaka kodu ve isminin yer aldığı özel '49 MUS 49' plakasını hediye etti. Açık artırma usulü ile satılacak bu özel plakanın geliri de kulübe bağışlanacak. - MUŞ