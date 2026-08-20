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Beşiktaş'ta Murillo ve Oh İlk Gollerini Attı

Beşiktaş'ta Murillo ve Oh İlk Gollerini Attı
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Beşiktaş’ın sahasında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlıların ilk 2 golünü kaydeden Amir Murillo ve Hyeon-Gyu Oh, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlıların ilk 2 golünü kaydeden Amir Murillo ve Hyeon-Gyu Oh, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi. Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 58. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. İki futbolcu da böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Murillo; bu sezon tümü Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 5 maçta top koşturdu ve tamamına 11'de başladı.

Hyeon-Gyu Oh ise 5'i Avrupa Ligi ve 1'i Süper Lig olmak üzere 6 kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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