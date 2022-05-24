Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı - Haberler

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Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde bu sezon yeni bir şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde bu sezon yeni bir şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Voleyboldan basketbol ve futbola, jimnastikten haltere, drondan e-spor'a 12 branşta 650 lisanslı sporcuya sahip Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleşen genel kurulda faaliyet ve denetim raporu kabul edilirken seçimler de yapıldı. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine Özcan Yılmaz, Murat Şimşek, Ahmet Öztürk, Yusuf Emre Ertugan, Zühtü Şahin, Derya Karakoç, Bülent Ataş, Yener Altıntaş, Hasan Ercüment Taşdemir, Mehmet Akif Barış Çevik, Ali Müncester seçildi. Denetim Kurulu ise Hüseyin Sarı, Ramazan Diremler, Güray Yılmaz'dan oluştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muratpaşa, basketbol, Sigorta, Spor, Haberler

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