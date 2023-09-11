Murat Ülker, Ali Koç'un yapacağı teklifin müjdesini "Fenerbahçelilik budur" diyerek verdi

İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için sponsorluk teklifi yapacağını söyledi. Ülker yaptığı açıklamada, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.