Murat Sözkesen, Bursaspor'un teknik menajeri oldu

Murat Sözkesen, Bursaspor'da teknik menajerlik görevine getirildi.

Bursaspor'da teknik menajerliğe Murat Sözkesen'in getirildiği açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulüp tarihimizin unutulmaz isimlerinden Murat Sözkesen, A Takımımızın sportif faaliyetlerinin başına getirilmiştir. Aldığı sorumluluğu en iyi şekilde değerlendiren Teknik Direktörümüz Nedim Vatansever ve ekibi de görevlerine devam edeceklerdir. Teknik Menajerlik görevine getirilen Murat Sözkesen'e, Teknik Direktörümüz Nedim Vatansever ve ekibine başarılar dileriz." - BURSA