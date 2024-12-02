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Murat Kılıç, Ankara'da Güreş İl Birincisi Olmayı Başardı

Murat Kılıç, Ankara'da Güreş İl Birincisi Olmayı Başardı
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Yozgatlı sporcu Murat Kılıç, Ankara'da düzenlenen U17 Grekoromen Stil güreş müsabakalarında 65 kiloda il birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ankara'da düzenlenen güreş müsabakasında Yozgatlı sporcu Murat Kılıç, il birincisi oldu.

Sorgunlu sporcu Murat Kılıç, Ankara'da 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenen güreş müsabakalarında U17 Grekoromen Stil branşında 65 kiloda il birincisi oldu. Elde ettiği derece ile Türkiye şampiyonasına hak kazandı.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için Kayseri veya Yozgat şehirleri telaffuz edilirken genç sporcu, memleketinin adını tüm Türkiye'ye duyurmaya hazırlandığını ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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