Murat Aksu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde (TMPK) Murat Aksu, yeniden başkanlığa seçildi.

TMPK 17. Olağan Genel Kurulu, üyelerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Aksu, yaptığı teşekkür konuşmasında Türkiye'nin paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, geride kalan döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, paralimpik hareketin Türkiye'de geldiği nokta, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde edilen tarihi başarılar ve 2024-2028 stratejik planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, komitenin kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ile gelecek dönemin öncelikli hedefleri aktarıldı.

Başkan Murat Aksu idaresindeki Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Abdulkerim Merdan Araz, Gülboy Yakuboğlu, İbrahim Gümüşdal, İbrahim Halil Korkmaz, Mehmet Kocatepe, Ümit Deniz Kurt, Zümrüt Yezdani Kedik

Yedek üyeler: Ali Koray Büyükasar, Eda Elif Özbek, Kürşad Badem, Meral Canlı, Necmettin Aydın, Nesim Turan, Osman Ertöz

Sicil ve Disiplin Kurulu:

Asil üyeler: Abubekir Özcan (Başkan), Ömer Emre Kaynak, Numan Akpınar

Yedek üyeler: Bekir Baran Oruç, Cevher Sönmez, Kübra Dursun

Denetleme Kurulu:

Asil üyeler: Ahmet Cihat Kumuşoğlu (Başkan), Ali Evren Doğru, Belkıs Aktürk

Yedek üyeler: Ahmet Özcan, Nabi Oruç, Selim Kara