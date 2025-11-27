Haberler

Murat Aksu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda Murat Aksu, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Aksu, paralimpik sporlarda Türkiye'nin ivmesini güçlendirmek için iş birliği yapma sözü verdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde (TMPK) Murat Aksu, yeniden başkanlığa seçildi.

TMPK 17. Olağan Genel Kurulu, üyelerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Aksu, yaptığı teşekkür konuşmasında Türkiye'nin paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, geride kalan döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, paralimpik hareketin Türkiye'de geldiği nokta, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde edilen tarihi başarılar ve 2024-2028 stratejik planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, komitenin kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ile gelecek dönemin öncelikli hedefleri aktarıldı.

Başkan Murat Aksu idaresindeki Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Abdulkerim Merdan Araz, Gülboy Yakuboğlu, İbrahim Gümüşdal, İbrahim Halil Korkmaz, Mehmet Kocatepe, Ümit Deniz Kurt, Zümrüt Yezdani Kedik

Yedek üyeler: Ali Koray Büyükasar, Eda Elif Özbek, Kürşad Badem, Meral Canlı, Necmettin Aydın, Nesim Turan, Osman Ertöz

Sicil ve Disiplin Kurulu:

Asil üyeler: Abubekir Özcan (Başkan), Ömer Emre Kaynak, Numan Akpınar

Yedek üyeler: Bekir Baran Oruç, Cevher Sönmez, Kübra Dursun

Denetleme Kurulu:

Asil üyeler: Ahmet Cihat Kumuşoğlu (Başkan), Ali Evren Doğru, Belkıs Aktürk

Yedek üyeler: Ahmet Özcan, Nabi Oruç, Selim Kara

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.