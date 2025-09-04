İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi! Vincenzo Montella Türk oluyor

Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın kısa süre içerisinde Türk vatandaşı olacağını duyurdu. İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulunarak müjdeyi verdi.

MONTELLA TÜRK OLUYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamalarda uzun süredir milli takımın başında olan Vincenzo Montella'nın Türk olacağına dair çıkan haberlere yanıt vererek bu iddiaları doğruladı.

'EN KISA SÜREDE'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." dedi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım'ın başında şu ana dek 24 maça çıkan İtalyan teknik adam; 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Montella, milli takım ile 1.79 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
