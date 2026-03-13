Haberler

Müjdeli haberi Kemerburgaz'a verdi! Futbolcular sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyor

Müjdeli haberi Kemerburgaz'a verdi! Futbolcular sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray yönetimi Beşiktaş ve Liverpool karşısında alınan zaferlerin ardından galibiyet primleri için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş ve Liverpool galibiyetlerinin ardından tesislere haber yollayarak primlerin pazartesi günü hesaplara yatırılacağını belirtti.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Beşiktaş ve Liverpool galibiyetlerinin ardından futbolculara verilecek prim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PRİMLER PAZARTESİ GÜNÜ YATIRILIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galibiyet primlerini her zaman gecikmeli olarak yatıran Galatasaray'da harekete geçen yönetim dikkat çeken bir karar aldı. Dursun Özbek'in özel talimatıyla sarı-kırmızılı futbolcuların Beşiktaş ve Liverpool maçı galibiyet primleri pazartesi günü hesaplarına yatırılacak. Bu haberin Kemerburgaz'a yollanarak futbolculara müjdenin verildiği belirtildi.

LIVERPOOL'U ELERSE PRİM İKİYE KATLANACAK

Öte yandan Dursun Özbek, futbolculara Liverpool'u elemeleri halinde prim tutarını ikiye katlama sözü de verdi. Verilmesi planlanan rekor primin önümüzdeki günlerde belirleneceği dile getirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi