Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Mehmet Nuri Taşkıran, 65 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonasında Bilecikli sporcu Mehmet Nuri Taşkıran Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Sivas Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona 50 ilden 442 güreşçi katılım gösterdi. 65 kg'da güreşen sporcu Mehmet Nuri Taşkıran Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya sahibi oldu. - BİLECİK