Haberler

Muhsin Karataş attığı golü doğacak kızına armağan etti

Muhsin Karataş attığı golü doğacak kızına armağan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşasporlu futbolcu Muhsin Karataş, Talas Anayurtspor maçında attığı golü doğacak kızı ve eşine adadı. 31 yaşındaki oyuncu, gol sevinci sırasında formasının altına koyduğu topu, eşinin hamileliğine gönderme yaparak kutladı.

Gaziosmanpaşaspor forması giyen Muhsin Karataş, Talas Anayurtspor maçında attığı golü doğacak olan kızına ve eşine armağan etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor ligin 22.haftasında Talas Anayurtspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mavi-lacivertli takımda forma giyen orta saha oyuncusu Muhsin Karataş Talas Anayurtspor maçının 24.dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken büyük sevinç yaşadı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu attığı golü doğacak olan kızı ve eşi Hülya Karataş'a armağan etti. Muhsin Karataş attığı golün ardından topu formasının altına koyarak doğacak olan kızına armağan etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Öğrencilerin kartına her ay para yatacak! Vali Gül limiti açıkladı

Öğrencilerin kartına her ay para yatacak! Vali Gül limiti açıkladı
Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş karar! Bayram edecekler
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti