Muhsin Karataş attığı golü doğacak kızına armağan etti

Gaziosmanpaşaspor forması giyen Muhsin Karataş, Talas Anayurtspor maçında attığı golü doğacak olan kızına ve eşine armağan etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor ligin 22.haftasında Talas Anayurtspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mavi-lacivertli takımda forma giyen orta saha oyuncusu Muhsin Karataş Talas Anayurtspor maçının 24.dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken büyük sevinç yaşadı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu attığı golü doğacak olan kızı ve eşi Hülya Karataş'a armağan etti. Muhsin Karataş attığı golün ardından topu formasının altına koyarak doğacak olan kızına armağan etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı