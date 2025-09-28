Muhammet Khalvandi'den Dünya rekorlu altın
Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizim Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler F57 cirit atmada yarışan Muhammet Khalvandi, 53.30'luk derecesi ile Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Hindistan'da Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
TF57 CİRİT ATMA KATEGORİSİNDE YARIŞTI
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Muhammet, TF57 cirit atma kategorisinde mücadele etti.
DÜNYA REKORU KIRARAK ALTIN MADALYA KAZANDI
Muhammet, 53.30'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.