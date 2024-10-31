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Muhammet Arslantaş Kupa Kadrosundan Dışlandı

Muhammet Arslantaş Kupa Kadrosundan Dışlandı
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Elazığspor'un genç futbolcusu Muhammet Arslantaş, son zamanlarda gösterdiği performans nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Bülent Yenihayat, Erbaaspor maçında kaçırdığı pozisyonla eleştirilen Arslantaş'ı tercih etmedi.

Sezon başından bu yana istikrar yakalayamayan ve son oynanan Erbaaspor maçında kaçırdığı pozisyonla eleştiri oklarının hedefi olan Muhammet Arslantaş, kupa maçında Teknik Direktör Bülent Yenihayat tarafından 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta maçında deplasmanda Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Elazığspor'da, Muhammet Arslantaş gözden düştü. Ligde sadece 1 gol atabilen Erbaaspor karşısında kaçırdığı pozisyonla da eleştiri oklarının hedefi olan 23 yaşındaki futbolcu, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 21 kişilik kadroda yer bulamadı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat bu maçta Melih İnan'ı tek forvet olarak sahaya sürerken, oyuncu değişikliğinde Yusuf Mert oyuna girdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 2-0 yenen Elazığspor, tam 6 sezon sonra kupada tur atlama sevinci yaşadı.

Öte yandan Elazığspor'un altyapısından yetişen başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ekici, Ziraat Türkiye Kupası maçı ile birlikte bordo-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıktı. Elazığspor, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla da Hasan'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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