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Salah Trabzon'da Sağlık Kontrolünde

Salah Trabzon'da Sağlık Kontrolünde
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Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor ile imza öncesi Maslak'ta kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerin ardından başkan Ertuğrul Doğan ile görüşüp sözleşmeye imza atması ve Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde sona geldiği Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, resmi imza öncesi sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul'a gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Maslak'taki özel bir hastanede kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Salah'ın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Sağlık kontrollerinin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve yıldız futbolcunun Trabzon'a geçerek taraftarlarla buluşması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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