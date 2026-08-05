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Trabzonspor'dan Salah için sağlık kontrolü

Trabzonspor'dan Salah için sağlık kontrolü
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Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başladığını ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Muhammed Salah, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadesi yer aldı. Transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu gelişme, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Muhammed Salah, sponsorumuz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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